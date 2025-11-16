Πότε ολοκληρώνονται τα μεγάλα έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα - Αναλυτικά οι νέες ημερομηνίες

Σε εξέλιξη είναι μία σειρά από σημαντικά έργα υποδομών σε όλη την επικράτεια, ενώ αρκετά ακόμα περιμένουν τη... σειρά τους για να συμβασιοποιηθούν. Σχεδόν όμως σε όλες τις περιπτώσεις δεν λείπουν οι μεγάλες καθυστερήσεις, για διάφορους λόγους: από αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, μέχρι τα εμπόδια λόγω απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ας δούμε ανά έτος, τι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και να δοθεί σε λειτουργία φέτος και τα επόμενα χρόνια.

2025

Το μοναδικό μεγάλο οδικό έργο που θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν τη... δύση του 2025, είναι το πρώτο τμήμα της Πατρών - Πύργου. Τα 10 χλμ. που απομένουν από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας αναμένεται να εγκαινιαστούν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου θα τεθούν στη διάθεση των οδηγών. Έτσι ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος, μήκους 75 χλμ.

2026

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του νέου έτους το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει επιπλέον 5 σταθμούς προς τα ανατολικά (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα). Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου το Μετρό παραμένει εκτός λειτουργίας για το κοινό, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στην κυκλοφορία των συρμών (είναι χωρίς οδηγό) και στην λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να σταματήσει και άλλες 3-4 εβδομάδες, πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

Για την ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (γνωστού ως Ε65) - συνολικού μήκους 182 χλμ. - απομένουν τα 46 χλμ. του βόρειου τμήματος, από την Καλαμπάκα έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025, οι καθυστερήσεις με τις απαλλοτριώσεις και τις αρχαιολογικές ανασκαφές μετέθεσαν την ημερομηνία κατά ένα εξάμηνο.

2027

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης (γνωστή ως Flyover) είναι το έργο για το οποίο θα τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος είναι τον Μάιο του 2027 να δοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος 12 χλμ. (δεν θα έχει διόδια), εκ των οποίων τα 4 χλμ. θα είναι η γέφυρα ταχείας κυκλοφορίας (θα εκτείνεται από τον Κ6 - κόμβος Νεάπολης έως τον Κ10 - Κωνσταντινουπολίτικα).

To καλούπι για την κατασκευή της γέφυρας του Flyover | Νίκος Ταχιάος/facebook

Όταν ολοκληρωθεί ο Flyover εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, από 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα.

2028

Ο νέος διεθνής αερολιμένας στο Καστέλλι Κρήτης θα έχει δυνατότητα διαχείρισης έως και 18 εκατ. επισκεπτών ετησίως. Θα είναι το δεύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο της χώρας, μετά το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Εργασίες στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι το καλοκαίρι του 2026 θα αρχίσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις, με την έναρξη της λειτουργίας του να ακολουθεί το Φεβρουάριο του 2027. Όμως οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για την εγκατάσταση ραντάρ στον λόφο Παπούρα (όπου έχει ανακαλυφθεί σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα) και οι δοκιμές των συστημάτων αεροναυτιλίας, μεταθέτουν την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου για το 2028.

Ο οδικός άξονας Μπράλος - Άμφισσα έχει μήκος 24 χιλιόμετρα και αποτελεί κομμάτι του διαγώνιου οδικού άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο. Περιλαμβάνει δύο σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 4,7 χλμ., επτά γέφυρες και έξι ισόπεδους κόμβους.

Εργασίες στον οδικό άξονα Μπράλος - Άμφισσα | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Η αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 15η Αυγούστου 2027, όμως με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 9η Φεβρουαρίου 2028.

2029

Πρόσφατα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για ένα ακόμα «στοιχειωμένο» έργο της Αττικής, τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά. Περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο νέων Ανισόπεδων Κόμβων (Σκαραμαγκά και Ναυπηγείων) και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού. Παράλληλα θα γίνει η σύνδεση της Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αφού γίνει η δημοπράτηση του έργου στα τέλη του 2025, στόχος είναι η σύμβαση να υπογραφεί εντός του 2026, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο 2029.

Ο οδικός άξονας Ιωάννινα - Κακαβιά με μήκος 69 χλμ, αποτελεί επέκταση της Ιόνιας Οδού. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου είναι 54 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή στα μέσα του 2029.

Από το 2030 και... βλέπουμε

H Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι το μοναδικό μεγάλο έργο υποδομών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Λεκανοπέδιο. Οι εργασίες αφορούν το τμήμα Α, μήκους 12,8 χιλιομέτρων με 15 σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή.

Το Φρέαρ Βεΐκου της Γραμμής 4 του Μετρό | ΑΒΑΞ

Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν μπορεί να δεσμευτεί για το πότε θα είναι έτοιμη η γραμμή 4, λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση ορισμένων εργοταξιακών χώρων. Ο αρχικός προγραμματισμός ανέφερε ως ημερομηνία παράδοσης του έργου τα τέλη του 2029, όμως πλέον οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το 2032.

Το μεγαλύτερο οδικό έργο που σχεδιάζεται και εκτελείται αυτή την περίοδο - όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα - είναι ο ΒΟΑΚ. Θα έχει συνολικό μήκος 294 χιλιόμετρα και προϋπολογισμό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο αρχικός προγραμματισμός ανέφερε ότι έως το τέλος του 2024 θα γίνονται εργασίες σε όλα τα εργοτάξιο και σήμερα – ένα έτος αργότερα – δεν έχουν αρχίσει ακόμα στο μεγάλο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο μήκους 157 χιλιομέτρων. Η σύμβασή του προβλέπει περίοδο 5 ετών για τις μελέτες και την κατασκευή, χρόνος που όμως είναι σίγουρο ότι θα παραταθεί.

Πέρα από το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, τελεί υπό έγκριση η περιβαλλοντική αδειοδότηση των μελετών για το τμήμα της προαίρεσης, Κίσσαμος – Χανιά. Η έναρξη παραχώρησης εκκινεί μετά την έγκριση της περιβαλλοντικής και την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης. Επιπλέον, οι μελέτες για το τμήμα Παχιά Άμμος – Σητεία υλοποιούνται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ολόκληρος ο ΒΟΑΚ (από Κίσσαμο έως Σητεία) δεν αναμένεται να είναι έτοιμος πριν τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.