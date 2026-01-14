Εξαφάνιση 16χρονης: Δύο βίντεο με τα τελευταία ίχνη της Λόρας στην Αθήνα - Όλα τα σενάρια

Το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζει να πυκνώνει, καθώς κάθε νέο στοιχείο φωτίζει αλλά και σκοτεινιάζει ταυτόχρονα την υπόθεση.

Το ταξίδι της από την Πάτρα στην Αθήνα μοιάζει πλέον με μια διαδρομή προσεκτικά σχεδιασμένη, με κινήσεις που δείχνουν αποφασιστικότητα αλλά και βαθιά αναστάτωση.

Το πρώτο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές τη δείχνει να μπαίνει σε ένα μίνι μάρκετ, ζητώντας πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λίγο νωρίτερα είχε επισκεφθεί κοσμηματοπωλείο, προσπαθώντας να πουλήσει χρυσά αντικείμενα που είχε μαζί της - χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Από εκεί, η διαδρομή της την οδήγησε στο μετρό «Μέγαρο Μουσικής» και στη συνέχεια στην Ομόνοια, όπου οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ίσως αναζητούσε άλλο σημείο για να πουλήσει τα κοσμήματα. Αυτό αποτελεί και το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος της.

Η φυγή της φαίνεται πως δεν ήταν παρορμητική. Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, είχε διαγράψει όλους τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ είχε ήδη πουλήσει το κινητό της τηλέφωνο.

Μετά την πώληση, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα. Αν και ζήτησε να μεταφερθεί στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, κατέβηκε νωρίτερα, στη συμβολή Θηβών και Μικράς Ασίας, απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί καταγράφεται στο πρώτο βίντεο-ντοκουμέντο: μαύρο μπουφάν, κουκούλα, σακίδιο στην πλάτη, κινητό στο χέρι. Προχωρά προς την οδό Μικράς Ασίας, με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης. Λίγα μέτρα πιο κάτω, δεύτερη κάμερα τη δείχνει να επιστρέφει, πιθανότατα αναζητώντας Wi-Fi - κάτι που είχε ήδη ζητήσει από καφέ της περιοχής.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επισκέφθηκε ανταλλακτήριο χρυσού, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα. Παράλληλα, χαρτογραφούν βήμα-βήμα τη διαδρομή της από τον Ζωγράφο προς το κέντρο, συλλέγοντας υλικό από κάθε διαθέσιμη κάμερα.

Το κίνητρο της εξαφάνισης παραμένει ανοιχτό. Η πρόσφατη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα φαίνεται πως την επηρέασε έντονα, ενώ πληροφορίες από το εξωτερικό κάνουν λόγο για δύσκολη σχέση με τον πατέρα της — χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα.

Μια σημαντική εξέλιξη ήρθε όταν ο 58χρονος άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο να συνομιλεί μαζί της στην Πάτρα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δήλωσε ότι βρισκόταν εκεί με την κόρη του για να αγοράσει το παλιό κινητό της έναντι 200 ευρώ και ότι δεν έχει καμία άλλη εμπλοκή. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ την Αστυνομία και συνεργάζεται πλήρως.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο για τον εντοπισμό της 16χρονης.