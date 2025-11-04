Πού θα βρέξει στην Αττική: Live χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα βόρεια και βορειοδυτικά του νομού και θα είναι περιορισμένης έκτασης.

Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, αναφέρει: «Οι πυρήνες των καταιγίδων που επηρεάζουν τα κεντρικά ηπειρωτικά έχουν ΒΑ κίνηση και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φαινόμενα που θα εκδηλωθουν (όμβροι) θα επηρεάσουν κυρίως τα Β-ΒΔ τμήματα της Αττικής χωρίς όμως με μεγάλα ύψη βροχής. Το έκτακτο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και αύριο».

Live χάρτης με την εξέλιξη για την κακοκαιρία

Παράλληλα, live χάρτης δείχνει την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέπονται, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05/11) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.