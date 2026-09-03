Πρεμιέρα για την τηλεδιοίκηση 4 χρόνια μετά τα Τέμπη, και ακόμα με κενά: Ποια είναι τα τυφλά σημεία

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μνημόνευσε σήμερα πανηγυρικά το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τρένο, το οποίο εκτελέστηκε με την τηλεδιοίκηση σε 100% λειτουργία καθόλη τη διαδρομή, τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα σε ισχύ σήμερα, δεν μπρούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο», δήλωσε σχετικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η ετεροχρονισμένη αυτή εξέλιξη έρχεται να βάλει υποτιθέμενα μία τελεία σε χρόνια παραπληροφόρησης από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία ξεκίνησε σχεδόν την επομένη του τραγικού δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς.

Τέμπη: 100% τηλεδιοίκηση...και ακόμα κενά

Συγκεκριμένα, στις 15/3 του 2023, ο τότε υπουργός Μεταφορών Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωνε πως «το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως», την ώρα του δυστυχήματος.

Ρεπορτάζ του MEGA δύο ημέρες αργότερα ωστόσο, είχε αποκαλύψει πως δεν υπήρχε ούτε η απαραίτητη υποδομή για την τηλεδιοίκηση, παρά μόνο ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο στη θέση του.

Στη συνέχεια, από κυβερνητικούς παράγοντες, ο πίνακας του τοπικού χειρισμού των γραμμών παρουσιάστηκε λανθασμένα ως «τοπική τηλεδιοίκηση», που φερόμενα υπήρχε ήδη, ενώ αυτή τη φορά προβλήθηκε ως αιτιολογία για τη σύγκρουση, πως το σύστημα «δεν είχε χρησιμοποιηθεί».

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Τώρα, ακόμα και μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τηλεδιοίκηση απ' άκρη σε άκρη της διαδρομής, ρεπορτάζ του μέσο αποκαλύπτει πως απομένουν ακόμα δύο σημεία που μένουν «ακάλυπτα», και λειτουργούν μόνο με την παρουσία σταθμάρχη.

Σύμφωνα με τον Νίκο Τσικαλάκη, γενικό γραμματές εργαζομένων του ΟΣΕ, ένα από αυτά είναι ο σταθμός της Δομοκού από τα σήματα εισόδου μέχρι τα σήματα εξόδου του σταθμού.

Ακόμα, στο τμήμα Λάρισα - Παλαιοφάρσαλος, αν και η τηλεδιοίκηση λειτουργεί, τα τρένα κινούνται σε μονή γραμμή και αποκλειστικά από τη γραμμή ανόδου.

Την ίδια στιγμή, οι πλήρεις δικλείδες ασφαλείας ακόμα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή. «Το ETCS δεν λειτουργεί ακόμα. Δεν γνωρίζω πότε, ελπίζω σύντομα», δήλωσε στο μέσο ο προϊστάμενος Επιθεώρησης Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως το ETCS είναι το σύγχρονο σύστημα αυτόματης πέδησης των συρμών, που έχει τοποθετηθεί στα περισσότερα σήμερα μέρη του δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι προσπάθειες για να εγκατασταθεί το σύστημα ETCS, έγιναν από το 2007. Συγκεκριμένα, το 2007 υπεγράφησαν οι αρχικές συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ (όπως η σύμβαση 10004/2007) για την εγκατάσταση του εξοπλισμού πάνω στους συρμούς (onboard) σε αρκετές κινητήριες μονάδες.

Ωστόσο, το σύστημα λειτούργησε μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026.