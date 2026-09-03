Κυψέλη: Τo DNA «έδειξε» τους γονείς των παιδιών - Νέα ερωτήματα για την σοκαριστική υπόθεση

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Βγήκαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA που έγιναν, τόσο στο μωρό όσο και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, και αποδείχθηκαν οι συγγένειες που υπάρχουν μεταξύ τους.

Ειδικότερα και όπως μεταφέρει το Mega, από την εξέταση DNA που έγινε στα τρία εν ζωή παιδιά - 15, 12 και 9 ετών - αλλά και το νεκρό μωρό, φάνηκε πως η 38χρονη Γερμανίδα είναι η μητέρα όλων.

Δεν ισχύει το ίδιο με τον 43χρονο κατηγορούμενο όμως.

Όπως διαπιστώθηκε, το 9χρονο αγόρι δεν είναι δικό του παιδί, αλλά μόνο της 38χρονης.

Σημειώνεται πως η γυναίκα επέμενε τόσες μέρες πως όλα τα ανήλικα ήταν παιδιά και του 43χρονου, με τις εξετάσεις, ωστόσο, να δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Μετά τα αποτελέσματα DNA, διαλύονται και οι υποψίες ότι το βρέφος μπορεί να ήταν παιδί της 15χρονης. Η ανήλικη, να σημειωθεί, να σημειωθεί είναι έγκυος.

Οι δολοφόνοι του βρέφους, πάντως, είναι οι βιολογικοί του γονείς, γεγονός που μαρτυρά και το πραγματικό επίπεδο της φρίκης.

Οι συλληφθέντες θα βρεθούν αύριο, Παρασκευή (04/09), ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

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Συνεχίζεται η έρευνα για την Κυψέλη

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για να βρεθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Μετά το DNA, γεννάται το ερώτημα ποιος είναι ο πατέρας του 9χρονου.

Επίσης, ως κομβικό σημείο κρίνεται και η καταδίκη του 43χρονου για μαστροπεία μίας Γερμανίδας. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το άτομο αυτό είναι η 38χρονη ή άλλη γυναίκα, που έπεσε θύμα εκμετάλλευσης.

Οι κατηγορίες

Σημειώνεται πως ο 43χρονος, που έλαβε σήμερα (03/09) αναβολή, θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου για αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από την Γερμανία, αποδίδεται ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στον τρίτο κατηγορούμενο, 26 ετών, από το Αφγανιστάν, η νέα κατηγορία αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος, πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.