Προαστιακός: Πιθανές αλλαγές σε δρομολόγια λόγω απεργίας - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η ίδια η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πιθανής συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ενδέχεται να επηρεαστεί η εκτέλεση ορισμένων δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».