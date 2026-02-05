Προαστιακός: Πιθανές αλλαγές σε δρομολόγια λόγω απεργίας - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω πιθανής συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργία που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ενδέχεται να επηρεαστεί ο Προαστιακός, με αλλαγές στα δρομολόγια.
Η ίδια η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πιθανής συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ενδέχεται να επηρεαστεί η εκτέλεση ορισμένων δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών.
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».
- Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης
- Στο «δρόμο» που χάραξε ο Mητσοτάκης: Επικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το κυκλοφοριακό
- Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο - Η φωτογραφία από τις πρώτες μέρες στη ΜΕΘ
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.