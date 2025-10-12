Πρόβλημα ξανά με τον Οδoντωτό: Ακινητοποιήθηκε κοντά στο Διακοφτό, απεγκλωβίζονται από την ΕΜΑΚ οι επιβάτες

Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα στο 7,4 χιλιόμετρο ενώ χάλασε και το δεύτερο βαγόνι που μετέβαινε για να περισυλλέξει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε σημείο βραχώδες, απόκρημνο, με βράχια.
Διαβάστε ακόμα: Καλάβρυτα: Επιβάτες του Οδοντωτού έμειναν εγκλωβισμένοι για 4 ώρες χωρίς νερό και κλιματισμό
Στην περιοχή μεταβαίνει 6μελης ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ προς απεγκλωβισμό τους.
