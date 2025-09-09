Λυμπερόπουλος για το περιστατικό με την παρολυμπιονίκη και το ταξί: «Δημιουργεί προβλήματα κάποιες φορές»

Το περιστατικό με τον οδηγό ταξί που αρνήθηκε αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο συνοδό της παραολυμπιονίκη Καρολίνας Πελενδρίτου, κλήθηκε να σχολιάσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Συγκεκριμένα, μίλησε στο Open και την εκπομπή «10 παντού», και αρχικά ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποιος είναι ο οδηγός ταξί και ότι δεν του έχουν δώσει πινακίδες.

Διαβάστε επίσης: Καρολίνα Πελενδρίτου: Η παραολυμπιονίκης μας που «στρίμωξε» τον οδηγό ταξί - Έχανε την όρασή της από τα 9 της

Στη συνέχεια δήλωσε: «Εγώ σήμερα βγαίνω για τον αγώνα που δίνει ο κλάδος. (Αυτό που συνέβη) είναι μέσα στα προβλήματα. Δεν έχω βρει τον οδηγό, δεν μου έχουν δώσει πινακίδες».

Αναφερόμενος στην ίδια την παραολυμπιονίκη, σημείωσε: «Βρήκα ότι η κυρία αυτή, που ναι μεν είναι τυφλή, εξυπηρετείται διαχρονικά με ταξί -πάντα με τον σκύλο της. Και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί και κάποια προβλήματα μερικές φορές, όταν αργεί».

Πρόεδρος ΣΑΤΑ: Η στιγμή που ανέβηκαν οι τόνοι στον τηλεοπτικό αέρα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής επικράτησαν υψηλοί τόνοι ανάμεσα στον κύριο Λυμπερόπουλο και τους δύο δημοσιογράφους. Αρχικά, η Μίνα Καραμήτρου ενοχλήθηκε από την απάντηση του προέδρου για το περιστατικό ενώ εκείνος την κατηγόρησε για το ότι προσπαθεί να προκαλέσει κοινωνική αντίδραση.

Αργότερα, ο Νίκος Στραβελάκης, προσπάθησε να επαναφέρει την τάξη.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ έκλεισε την τοποθέτησή του ξεκαθαρίζοντας: «Δεν είμαι εγώ από εκείνους που έχω προστατεύσει κανέναν παράνομο. Απαράδεκτο (σ.σ. το συμβάν)».