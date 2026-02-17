Προφυλακιστέος ο 64χρονος καθ΄ομολογίαν αδελφοκτόνος από το Ηράκλειο - Ζήτησε συγγνώμη

Στη φυλακή μέχρι τη δίκη οδηγήθηκε ο 56χρονος καθ΄ ομολογίαν αδελφοκτόνος στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο, μετά από απόφαση του ανακριτή ενώπιον του οποίου βρέθηκε ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η διαδικασία ήταν σύντομη, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του, εκφράζοντας μεταμέλεια, καθώς ζήτησε συγγνώμη.

Ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος φέρεται να δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του το περασμένο Σάββατο. Παρόλο που οι αστυνομικοί του Α.Τ. Βιάννου χρειάστηκαν δέκα μόλις λεπτά για να μεταβούν στην Μάρθα, στο Ηράκλειο, από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ίδιο, και πάλι δεν πρόλαβαν το φονικό.

Διαβάστε επίσης: Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: Η απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2011 και τα τελευταία λεπτά της τραγωδίας

Πληροφορίες για τον χρόνο που μεσολάβησε το Σάββατο (14/2) στο παλιό σπίτι στο οποίο έμεναν τα δύο αδέρφια σοκάρουν. Λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ ο 64χρονος δράστης πήρε στο Αστυνομικό Τμήμα, διαμαρτυρόμενος ότι ο 67χρονος του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Δεν ζήτησε ευθέως να μεταβούν στο σπίτι, αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από τηλεφώνου ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο.

Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι όταν κατέφθασαν, βρήκαν τον 64χρονο στην εξώπορτα. «Τον σκότωσα» φέρεται να τους είπε, με φρικιαστική απάθεια.