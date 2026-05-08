Προφυλακιστέος ο διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς - Πώς εξήγησε τις πράξεις του

Προφυλακίζεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος συνελήφθη καθώς πετούσε πέτρες σε περαστικούς από την μοτοσυκλέτα του.

Μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα, ο ντελιβεράς θα πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης λόγω περιστατικών που αντιμετώπιζε στη δουλειά του.

Όπως ισχυρίστηκε, οι επιθέσεις αποτέλεσαν στιγμιαία ξεσπάσματα οργής.

Σημειώνεται πως από τις επιθέσεις του τραυματίστηκε τουλάχιστον ένα άτομο, που κατέληξε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια.

Το κατηγορητήριο για τον διανομέα που πετούσε πέτρες

Σημειώνεται πως σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Ειδικότερα, κατηγορείται για:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (σε βαθμό κακουργήματος),

επικίνδυνη σωματική βλάβη,

πρόκληση επικίνδυνης βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου,

οπλοφορία,

οπλοχρησία,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παρακάτω, μπορεί να δείτε και βίντεο από μία από τις επιθέσεις που έκανε ο 28χρονος διανομέας.