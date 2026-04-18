Ποιος θα πάρει τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη: Ο γρίφος για το Αγροτικής Ανάπτυξης

Η τελευταία εξέλιξη με την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα φέρνει για μία ακόμη φορά κενές θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Λαζαρίδης παρέμεινε στη θέση του μόλις για 15 ημέρες, ακολουθώντας τη... μοίρα των προκατόχων του, σε ένα Υπουργείο που εδώ και τρία χρόνια έχει αλλάξει ουκ ολίγα πρόσωπα.

Θυμίζουμε πως μετά από τις εκλογές του 2023 και στη σύνθεση της πρώτης εκείνης κυβέρνησης, υπουργός είχε αναλάβει ο Λευτέρης Αυγενάκης με υφυπουργούς τους Διονύση Σταμενίτη και Σταύρο Κελέτση.

Οι πρώτες αλλαγές ήρθαν σχεδόν έναν χρόνο αργότερα όταν ο Αυγενάκης (που είχε ήδη στην πλάτη του το περιστατικό στο αεροδρόμιο) αντικαταστάθηκε από τον Κώστα Τσιάρα ενώ ο Χρήστος Κέλλας ανέλαβε υφυπουργός αντί του κ. Κελέτση.

Λίγες ημέρες αργότερα, και με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει «σκάσει» αποχώρησε ο Διονύσης Σταμενίτης και αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Ανδριανό.

Στις αρχές του φετινού Απριλίου, μετά από τις νέες παραιτήσεις, υπουργός ανέλαβε ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Μακάριος Λαζαρίδης υφυπουργός, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου (18/4) όταν και παραιτήθηκε από τη θέση του μετά από τις αποκαλύψεις για το πτυχία του.

Ποιος θα πάρει τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη

Πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα καλύψει την κενή θέση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ακόμη δεν έχει καταλήξει. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αντικατάσταση και οι αρμοδιότητες να μοιραστούν εσωτερικά.

Όπως και να 'χει μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, αναμένεται να υπάρξουν νέες πληροφορίες για το τι μέλλει γενέσθαι.

