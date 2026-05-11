Προκαλεί ξανά ο Μπέος για τα ονόματα των Τεμπών: «Είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να υπάρχει αυτή η εικόνα»

Ο Αχιλλέας Μπέος επανήλθε στο ζήτημα της αναγραφής με μπογιά των ονομάτων των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο Μνημείο του Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Συντάγματος.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι θεωρεί αδιανόητο να παραμένει αυτή η εικόνα τρία χρόνια μετά την τραγωδία, σημειώνοντας πως εκατομμύρια επισκέπτες αντικρίζουν το συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, κατηγόρησε μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου για παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση των δηλώσεών του.

Όπως τόνισε, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί χώρο αφιερωμένο στους ήρωες της χώρας και όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ή εκμετάλλευσης για πολιτικές σκοπιμότητες.

Στη δήλωσή του ανέφερε ότι θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια, υποστηρίζοντας πως ορισμένοι δημοσιογράφοι παραπληροφορούν το κοινό και αλλοιώνουν το πραγματικό περιεχόμενο των τοποθετήσεών του. Επανέλαβε ότι η θέση του για το μνημείο παραμένει αμετάβλητη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τόπο τιμής προς τους ήρωες και όχι για χώρο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη θλίψη που προκάλεσε η τραγωδία στα Τέμπη, σημειώνοντας ότι όλοι συγκλονίστηκαν και πένθησαν για τα θύματα. Ωστόσο, επανέλαβε ότι θεωρεί αδιανόητο να παραμένει η συγκεκριμένη εικόνα στο μνημείο τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.