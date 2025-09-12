Μενού

Προς μαζική απεργία την 1η Οκτωβρίου - ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις κινητοποιήσεις

Μαζική απεργία την 1η Οκτωβρίου. Συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Reader symbol
Newsroom
Απεργιακή κινητοποίηση από ΑΔΕΔΥ
Απεργιακή κινητοποίηση από την ΑΔΕΔΥ | Intime
  • Α-
  • Α+

Προς μαζική απεργία κινείται η χώρα την 1η Οκτωβρίου, αφού μετά τη ΓΣΕΕ, και η ΑΔΕΔΥ, με τη σχετική συμφωνία από την εκτελεστική επιτροπή της Διοίκησης Δημοσίων Υπαλλήλων, να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη σημερινή της συνεδρίαση.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

«- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

- Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ