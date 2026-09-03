Προς τραγικό τέλος στην Κρήτη: Οι συγγενείς του σέρφερ κλήθηκαν σε αναγνώριση νεκρού

Τραγικό τέλος φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης του 71χρονου σέρφερ από την Αμμουδάρα της Κρήτης.

Όπως δείχνουν όλα, ο νεκρός που εντοπίστηκε νωρίτερα στις Γούβες, φαίνεται πως είναι ο αγνοούμενος άνδρας, όπως μεταφέρει το cretalive.gr.

Το τοπικό μέσο, επικαλούμενο πληροφορίες από την αστυνομία, αναφέρει πως τόσο η ηλικία του νεκρού όσο και τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του, μεταξύ των οποίων ένα μαγιό και ένα ρολόι, φέρεται να ταιριάζουν με αυτά του 71χρονου.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέλη της οικογένειας του 71χρονου μεταβαίνουν στο ΠΑΓΝΗ, όπου έχει μεταφερθεί η σορός, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης.