Προσφυγικά: Νοσηλεία χρειάστηκε ο Αριστοτέλης Χαντζής - Πάνω από 100 ημέρες σε απεργία πείνας

Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, που διανύει την 109η μέρα της απεργίας πείνας για τα Προσφυγικά, διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο Αιγινήτειο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγωγή έγινε μετά από εμφάνιση κεφαλαλγίας (πονοκέφαλος) με συνοδές αιμωδίες (διαταραχή αφής λόγω κακής αιματικής κυκλοφορίας) και θάμβο οράσεως (θολή όραση).
Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από το νοσοκομειακό προσωπικό.
