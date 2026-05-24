Προσφυγικά: Νοσηλεία χρειάστηκε ο Αριστοτέλης Χαντζής - Πάνω από 100 ημέρες σε απεργία πείνας

Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, που διανύει την 109η μέρα της απεργίας πείνας για τα Προσφυγικά, διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο Αιγινήτειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγωγή έγινε μετά από εμφάνιση κεφαλαλγίας (πονοκέφαλος) με συνοδές αιμωδίες (διαταραχή αφής λόγω κακής αιματικής κυκλοφορίας) και θάμβο οράσεως (θολή όραση).

Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από το νοσοκομειακό προσωπικό.