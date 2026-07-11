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Προσφυγικά: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής - Υποβλήθηκε σε τραχειοστομία

Η νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος συνεχίζει να παλεύει για τη ζωή του, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.

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O Αριστοτέλης Χαντζής στο νοσοκομείο
O Αριστοτέλης Χαντζής στο νοσοκομείο | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Νεότερη ενημέρωση για την υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την απεργία πείνας για τα Προσφυγικά.

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών σε σχετική τους ανακοίνωση σήμερα, Σάββατο (11/07), επισημαίνει πως παραμένει στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

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«Ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται στην 20η ημέρα συνολικής νοσηλείας.  Από σήμερα τραχειοστομημένος συνεχίζει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης, παρατεταμένης ασιτίας και πολυήμερης νοσηλείας» σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται πως, ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες. Βασικά του αιτήματα ήταν η διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών, η ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής και η παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια τους.

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