Πρόσκρουση σκάφους του Λιμενικού στο Βόλο: Ο ισχυρισμός του κυβερνήτη για τα αίτια

Οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πολύ περιορισμένη ορατότητα λόγω καταιγίδας αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, την αιτία της προσάραξης του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7/12).

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολούθησε αλκοολομέτρηση στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν αρνητικά.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέως.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά. Παράλληλα, από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.