Πρόστιμο 10.000 ευρώ στην Πυροσβεστική: Παραβιάστηκαν τα δεδομένα αξιωματικού

Πρόστιμο 10.000 ευρώ επεβλήθη στην Πυροσβεστική, σε μία ιδιάζουσα υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, που αφορούσε την υγεία της καταγγέλλουσας, αφού την εξέτασε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρετι το dikastiko, η καταγγέλλουσα αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος διαπίστωσε τυχαία ότι στην Ημερήσια Διαταγή της Υπηρεσίας, όπου απασχολείται, αναγραφόταν εκτός από το ότι τέθηκε σε ελαφρά υπηρεσία, και η πάθησή της, καθώς ακόμη και η αγωγή στην οποία υποβλήθηκε.

Η αξιωματικός μετά από προφορικές οχλήσεις προς τον Διοικητή της, όπου ανέφερε ότι οι εγγραφές στην Ημερήσια Διαταγή τη θίγουν ως βαθμοφόρο, προχώρησε και σε αναφορά, με την οποία ζητούσε να της γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους αναγράφονται οι λεπτομέρειες της πάθησής της.

Αλαλούμ στην Πυροσβεστική: Τα αίτια της διαρροής

Βάσει αυτής έλαβε έγγραφο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο οποίο αναφέρεται ότι διαγράφεται ο λόγος της αναρρωτικής αδείας και η φαρμακευτική αγωγή και στο εξής η Ημερήσια Διαταγή Αξιωματικών και Πυρονόμων μετονομάστηκε σε Εμπιστευτική Ημερήσια Διαταγή.

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ένα χρόνο δηλαδή μετά τις εγγραφές για την υγεία της καταγγέλλουσας και αφού είχαν λάβει γνώση της ασθενείας της άγνωστος αριθμός ατόμων, το ανωτέρω βιβλίο ορίστηκε ως «Εμπιστευτική Ημερήσια Διαταγή».

Ωστόσο, στη συνέχεια η καταγγέλλουσα διαπίστωσε ότι υπήρξαν και άλλα αποσπάσματα Ημερήσιας Διαταγής Αξιωματικών και Πυρονόμων, όπου αναφέρεται η πάθησή της, χωρίς να έχουν διαγραφεί ή να υπάρχει κάποια διόρθωση.

Βάσει των δεδομένων αυτών, η Αρχή αναφέρει στην απόφασή της πως «στην υπό εξέταση υπόθεση διαπιστώνει ότι οι αναρρωτικές άδειες της καταγγέλλουσας, με αναφορά στην πάθησή της, καθώς και στην αγωγή και τις φαρμακευτικές ουσίες, κατεγράφησαν στην Κοινή Ημερήσια Διαταγή της καταγγελλόμενης Υπηρεσίας της κατά το έτος 2021, "εκ παραδρομής", όπως ανέφερε το καταγγελλόμενο μέρος».

Και καταλήγει: «Επομένως, η Αρχή διαπιστώνει ότι τα ως άνω ειδικής κατηγορίας δεδομένα της καταγγέλλουσας, ήτοι η πάθησή της, η αγωγή που λαμβάνει και οι φαρμακευτικές ουσίες που περιέχονται σε αυτήν, έχουν τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας (άρθρου 5 παρ.1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ)».

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται και στο γεγονός πως βάσει σχετικών ρυθμίσεων προβλέπεται ότι «τα βιβλία των Ημερήσιων Διαταγών ουδέποτε καταστρέφονται και διατηρούνται από τις εκδούσες Υπηρεσίες στο διηνεκές» και για το λόγο αυτό διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν εφαρμόζεται η αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων και η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για όλους αυτούς τους λόγους κρίθηκε αναγκαία η επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στο Πυροσβεστικό Σώμα.