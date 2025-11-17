Πρώτες εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη με θύμα 52χρονο: Διαλυμένα τα αυτοκίνητα

Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στο Αστρίτσι Ηρακλείου όπου έχασε την ζωή του ένας 52χρονος και τραυματίστηκαν δύο ακόμα άτομα.
Διαβάστε ακόμα: Θανατηφοφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Ανασύρθηκε άντρας νεκρός από τα συντρίμια, δύο ακόμη στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με το patris, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί στον επαρχιακό οδό Πεζά – Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου.
Ο 52χρονος οδηγός, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κινούνταν στο ρεύμα προς Αρκαλοχώρι όταν – για άγνωστο ακόμα λόγο – έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου και συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ένας 53χρονος.
Μάλιστα, κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς ο 52χρονος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Οι πυροσβέστες αφού τον απεγκλώβισαν τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν, μάταια, να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Ο 53χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στο στέρνο και την σπονδυλική στήλη ωστόσο η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει ανησυχία.
«Ο 53χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία καθώς χρειάζεται παρακολούθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γ. Χαλκιαδάκης.
