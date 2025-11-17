Πρώτες εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη με θύμα 52χρονο: Διαλυμένα τα αυτοκίνητα

Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στο Αστρίτσι Ηρακλείου όπου έχασε την ζωή του ένας 52χρονος και τραυματίστηκαν δύο ακόμα άτομα.

Σύμφωνα με το patris, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί στον επαρχιακό οδό Πεζά – Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου.

Ο 52χρονος οδηγός, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κινούνταν στο ρεύμα προς Αρκαλοχώρι όταν – για άγνωστο ακόμα λόγο – έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου και συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ένας 53χρονος.

Μάλιστα, κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς ο 52χρονος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Οι πυροσβέστες αφού τον απεγκλώβισαν τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν, μάταια, να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο 53χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στο στέρνο και την σπονδυλική στήλη ωστόσο η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει ανησυχία.

«Ο 53χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία καθώς χρειάζεται παρακολούθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γ. Χαλκιαδάκης.