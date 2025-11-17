Μενού

Πρώτες εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη με θύμα 52χρονο: Διαλυμένα τα αυτοκίνητα

Οι πυροσβέστες αφού τον απεγκλώβισαν τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν, μάταια, να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Reader symbol
Newsroom
Kriti Trohaio
Κρήτη Τροχαίο | Patris
  • Α-
  • Α+

Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στο Αστρίτσι Ηρακλείου όπου έχασε την ζωή του ένας 52χρονος και τραυματίστηκαν δύο ακόμα άτομα.

Διαβάστε ακόμα: Θανατηφοφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Ανασύρθηκε άντρας νεκρός από τα συντρίμια, δύο ακόμη στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το patris, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί στον επαρχιακό οδό Πεζά – Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου.

Ο 52χρονος οδηγός, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κινούνταν στο ρεύμα προς Αρκαλοχώρι όταν – για άγνωστο ακόμα λόγο – έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου και συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ένας 53χρονος.

Τροχαίο
Τροχαίο | Patris

Μάλιστα, κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς ο 52χρονος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Οι πυροσβέστες αφού τον απεγκλώβισαν τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν, μάταια, να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Trohaio
Τροχαίο | Patris

Ο 53χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στο στέρνο και την σπονδυλική στήλη ωστόσο η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει ανησυχία.

Troxaio
Τροχαίο | Patris

 

«Ο 53χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία καθώς χρειάζεται παρακολούθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γ. Χαλκιαδάκης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ