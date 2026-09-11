Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 14/09 έλαβαν οι δύο γιατροί που βρίσκονται υπό δίωξη για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή την περασμένη Τετάρτη στη κλινική στο Κολωνάκι με το όνομα Stem Cell Clinic.

Επισημαίνεται πως νωρίτερα οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, ζητώντας την προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την απολογία τους για το κατηγορητήριο που τους αποδόθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα, στο ζευγάρι ασκήθηκε η ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι δύο γιατροί βγήκαν, φορώντας χειροπέδες, από το γραφείο του ανακριτή λίγο μετά τις 15:30 και οδηγήθηκαν στο ΑΤ Κυψέλης, όπου θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, αφού φαίνεται πως αυτή είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση.

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Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης πλασμαφαίρεσης.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σ. Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι είναι «απροσδιόριστη η αιτία θανάτου» του τραγουδιστή. Κρίσιμα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, τα οποία ωστόσο θα καθυστερήσουν αρκετές ημέρες.