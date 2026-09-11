Γιατρός Μαζωνάκη: «Δεν γνώριζα για την πλασμαφαίρεση - Δεν θα τον άφηνα» - Ολοκληρώθηκε η νεκροψία

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νεκροψίας - νεκροτομής του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένονται οι απαντήσεις των ιατροδικαστών που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ανακοπής και της θεραπευτικής διαδικασίας στην οποία υποβαλλόταν.

Η διαδικασία έγινε στο Νεκροτομείο Αθηνών και τελείωσε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (11/09). Στη συνέχεια αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο κουμπάρος και γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφερίου μιλώντας στο ERTNews, ξεκαθάρισε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας.

Είχανε μιλήσει πριν δέκα μέρες και όπως λέει «με πήρε τηλέφωνο, ήταν ευδιάθετος και μου είπε και το πρόγραμμά του. Μου είπε για τις 17 που είχε πρόβα στο «The voice», μετά μου έλεγε για για την συναυλία για τα 30 χρόνια Μαζωνάκη».

Επίσης σχετικά με την υγεία του ανέφερε ότι « εγώ τον ξέρω δέκα χρόνια δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Και έκανε και εξετάσεις. Εξετάζοντας στο νοσοκομείο ο Γιώργος. Συγκεκριμένα τον Φλεβάρη, το λέω επειδή είναι γνωστό, είχε κάνει μια επέμβαση στη χολή, είχε εξεταστεί εξονυχιστικά. Τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα τι έγινε δεν ξέρω. Περιμένουμε και εμείς να μάθουμε».

Σχετικά με την πλασμαφαίρεση και ερωτηθείς αν είχε ξανακάνει ανέφερε ότι «δεν το γνώριζα αυτό. Αν το γνώριζα δεν θα τον άφηνα. Και πιστεύω γι' αυτό δεν μου είπε και τίποτα γιατί θα φώναζα».

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Στον εισαγγελέα οι γιατροί

ρατούμενοι, μέχρι τη μεταγωγή τους στον εισαγγελέα, είναι οι δύο γιατροί που κατέχουν την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από την έρευνα της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις όσον αφορά στα γεγονότα της ημέρας θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οι γιατροί θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα όπου θα τους απαγγελθεί το κατηγορητήριο για τον ρόλο που έπαιξαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιθανότητα η δίωξη θα είναι για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο αναμένει να φανεί αν θα ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος.

Αν γίνει αυτό, επισύρει ποινή 10 ετών κάθειρξης, σύμφωνα με πληροφορίες του Action24.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως έγινε κάποιο λάθος από τους γιατρούς, το κατηγορητήριο μπορεί να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.