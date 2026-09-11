Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία η σορός του Μαζωνάκη: Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή προχθές 09/09 σε ηλικία 54 ετών.

Σημειώνεται πως η σορός του τραγουδιστή έφτασε σήμερα στην Ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου με τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής. Παρόντες είναι οι ιατροδικαστές αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναμένεται σε λίγη ώρα να έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενώ μέχρι τις 11.00 με 11.30 θα έχει ολοκληρωθεί.

Επιπλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα από τι προέκυψε η ανακοπή, ποια ήταν η κατάσταση της υγείας και αν η πλασμαφαίρεση, δηλαδή η θεραπεία που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι επηρέασε την κατάσταση.

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Στον εισαγγελέα οι γιατροί

ρατούμενοι, μέχρι τη μεταγωγή τους στον εισαγγελέα, είναι οι δύο γιατροί που κατέχουν την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την έρευνα της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις όσον αφορά στα γεγονότα της ημέρας θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οι γιατροί θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα όπου θα τους απαγγελθεί το κατηγορητήριο για τον ρόλο που έπαιξαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιθανότητα η δίωξη θα είναι για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο αναμένει να φανεί αν θα ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Αν γίνει αυτό, επισύρει ποινή 10 ετών κάθειρξης, σύμφωνα με πληροφορίες του Action24.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως έγινε κάποιο λάθος από τους γιατρούς, το κατηγορητήριο μπορεί να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.