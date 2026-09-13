Μια στιγμή βγαλμένη από ταινία. Ο πατήρ Ευστράτιος Συρίγος πήρε ξανά το βιολί του για να πει το τελευταίο μουσικό αντίο στον αδελφικό του φίλο, Γιώργο Μαζωνάκη, λυγίζοντας το διαδίκτυο με τις μελωδίες και τις κοινές τους μνήμες.

Η μουσική και η αληθινή φιλία έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους πέρα από τον χρόνο και την απώλεια. Αυτό απέδειξε με τον πιο συγκινητικό τρόπο ο πατήρ Ευστράτιος Συρίγος, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του φίλο και συνοδοιπόρο, Γιώργο Μαζωνάκη, σε ένα βίντεο που έχει ήδη κατακλύσει τα social media.

Πριν αφιερωθεί στον δρόμο της ιεροσύνης, ο πάτερ Στρατής υπήρξε βιολιστής στις μεγαλύτερες πίστες της Αθήνας. Εκεί, στα πρώτα δειλά βήματα της καριέρας του δημοφιλούς τραγουδιστή, οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν. Η επαγγελματική τους συνεργασία δεν άργησε να μετατραπεί σε μια βαθιά, αδελφική σχέση που παρέμεινε άρρηκτη μέσα στα χρόνια.

Λίγο πριν την αυριανή κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη, ο ιερέας έκανε κάτι που λύγισε όσους γνωρίζουν την ιστορία τους. Πήρε ξανά στα χέρια του το δοξάρι. Με νότες που στάζουν αναμνήσεις και πόνο, έπαιξε τον δικό του αποχωρισμό, τιμώντας τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τις πρώτες του αγωνίες, τις μουσικές σκηνές και μια ζωή γεμάτη αγάπη. Ένα μουσικό αντίο από καρδιάς, για μια φιλία που δεν τελειώνει εδώ.