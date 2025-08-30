Το 1834 η μισοκατεστραμμένη Αθήνα, από τις μάχες για την απελευθέρωση τη χώρας, γίνεται και επίσημα πρωτεύουσα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Την ίδια περίοδο, με την έλευση του Βασιλιά Όθωνα, αρχίζει να κινείται στη βαυαρική σφαίρα, κάτι που όπως ήτα αναμενόμενο επηρέασε την ανθρωπογεωγραφία της και την καθημερινότητά της.

Την ίδια χρονιά, στην περιοχή που βρίσκεται στη διασταύρωση Ιεράς Οδού και Μ. Αλέξανδρου, εμφανίζεται το πρώτο, χρονικά, καφενείο της πόλης. Ένα ζεύγος Βαυαρών στήνει το μαγαζί του και γρήγορα αυτό θα γίνει τόπος χώρος συνάντησης των Αθηναίων.

Το όνομά του, που δέσποζε σε μία ξύλινη ταμπέλα μπροστά από το μαγαζί, «Το πράσινο δενδρί». Μετάφραση από το γερμανικό Zum Grüner Baum που θρυλείται πως οφείλει το οφείλει σε ένα μεγάλο δέντρο που βρισκόταν μπροστά στο καφενείο.

Οι πελάτες κάθονταν στον ευρύχωρο κήπο και απολάμβαναν παιχνίδια και τραγούδια σε ένα καταπράσινο τοπίο με πέτρινες στάμνες και θέα στους ιστορικούς λόφους της Αθήνας.

Dimitris Konstantinou/Boston Public Library/echoesproject.gr

Το καφενείο είχε χαρακτηριστεί ως μια μικρή γωνιά Βαυαρίας στην άκρη της Αθήνας καθώς θύμιζε στους επισκέπτες τις όχθες του Ίζαρ στο μακρινό Μόναχο. Ανάμεσα στους πελάτες του βρίσκονταν στρατιωτικοί από την φρουρά του Όθωνα, διπλωμάτες και αρχιτέκτονες. Αλλά και Έλληνες διανοούμενοι, όπως ο Αχιλλέας Παράσχος, που φέρεται να διάβασε εκεί τα πρώτα του ποιήματα. Ακόμη, σύμφωνα με τα όσα έχουν σωθεί, θαμώνες ήταν Φιλήμων, ο Δημήτρης Παπαρρηγόπουλος, ο Δραγούμης, ο Άγγελος Βλάχος και ο Βυζάντιος.

Όπως αναφέρουν «Τα Αθηναϊκά», ήταν ταυτόχρονα καφενείο, κέντρο αναψυχής, ζυθοπωλείο, εστιατόριο, λέσχη, σφαιριστήριο, αναγνωστήριο. Συχνά σδίνονταν συναυλίες και διεξάγονταν λαχειοφόρες αγορές που διένεμαν διάφορα αντικείμενα, όπως γινόταν πολλά χρόνια αργότερα στο τέλος των θεατρικών παραστάσεων. Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται πως είχε «τρεις αίθουσες συμπληρωμένες και με μαγειρείο, θεωρούνταν από τα πολυτελέστερα οικοδομήματα της εποχής». Παράλληλα αξιωματικοί είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην ξιφομαχία.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του όμως ήταν η παρουσία των γυναικών, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στα άλλα καφενεία που άνοιξαν στην Αθήνα από το 1835 και μετά.

Η μπύρα στην Αθήνα

Σύμφωνα με τον... θρύλο, στο συγκεκριμένο κατάστημα σερβιρίστηκε για πρώτη φορά η μπύρα. Οι ιδιοκτήτες έφεραν στη χώρα μας τη μπύρα του Μονάχουν ώστε να ικανοποιήσουν του Βαυαρούς θαμώνες του καφενείου.

Λόγω της καταγωγής των ιδιοκτητών, το μαγαζί καθιερώθηκε ως στέκι των φιλοβασιλικών και λέγεται πως ακόμα και ο ίδιος ο Όθων το είχε επισκεφτεί μερικές φορές. Ακόμα και μετά την εκδίωξη των Βαυαρών, το καφενείο παρέμεινε δημοφιλές στέκι για πολλά χρόνια. Ωστόσο με την πάροδο των χρόνων αρχίζει να παρακμάζει. Το 1893 αναφέρεται ως ένα ταπεινό αγροτικό καφενείο, σταθμός για τους καραγωγούς που ταξίδευαν προς τη Θήβα. Έκλεισε το 1922 και μετατράπηκε σε αποθήκη του Ταχυδρομείου.

Η είσοδος του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδος στην Αθήνα (1839) | Peter von Hess/Wikipedia

Από την ανακήρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα, και έπειτα, άνοιξαν συστηματικά και άλλα αξιόλογα καφενεία. Χαρακτηριστικά είναι το "Bella Grecia" (το 1836 από τον Ιταλό Μπιρινταρέλλι, που στη συνέχεια θα μετονομαστεί σε «Ωραία Ελλάς»), το"Καφενείο των Αγωνιστών" (κάτω από το σπίτι του ήρωα της επανάστασης Τζαβέλλα), το "Καφενείον της Ανατολής" (στο Σύνταγμα, στη γωνία της Ερμού) και μετέπειτα τα πιο σύγχρονα για την εποχή τους το "Καφενείο του Ζαχαράτου" (εκεί που βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο Athens Plaza) και άλλα...