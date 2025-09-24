Το πρώτο σεμινάριο για ερωτικές σκηνές έρχεται στην Ελλάδα: Σε ποιους απευθύνεται

Δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι μέχρι να το βρεις μπροστά σου, αλλά ακόμα και για «ψημένους» ηθοποιούς, οι ερωτικές σκηνές είναι μία συνθήκη που κάνει πολλούς να νιώθουν άβολα.

Σε όσους λοιπόν, επαγγελματίες ή μη, ενδιαφέρονται να μάθουν πως να «πιλοτάρουν» μία ερωτική σκηνή, απευθύνεται το πρώτο σεμινάριο τέτοιου τύπου που έρχεται στην Ελλάδα, που καταπιάνεται με τις λεγόμενες «σκηνές εγγύτητας».

Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ, οι σκηνές εγγύτητας δεν περιλαμβάνουν μόνο την προσομοίωση της ερωτικής επαφής, αλλά οποιαδήποτε σκηνή στην οποία οι ηθοποιοί πρέπει να έρθουν σε επαφή, ακόμα και σε σκηνές βίας ή άλλου τύπου αλληλεπίδρασης.

Σεμινάριο για ερωτικές σκηνές: Σε ποιους απευθύνεται

Η χορογράφος και εισηγήτρια του σεμιναρίου, Ντέπυ Γοργογιάννη, εξήγησε ότι πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο που εξοικειώνει με τον ρόλο της εγγύτητας στην υποκριτική.

Εξηγώντας περαιτέρω, ανέφερε: «Έχει να κάνει με τον συντονισμό των σκηνών εγγύτητας. Αυτό έχει να κάνει με οποιαδήποτε σωματική επαφή στην οποία έρχονται δύο ανθρώπινα σώματα, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Αρχικά ξεκινάμε ώστε οι ηθοποιοί να έχουν μία οικειότητα, να θέσουν τα όριά τους και τα πλαίσια στα οποία θέλουν να κάνουν μία ερωτική σκηνή, γιατί αυτό βοηθά τον συντονιστή οικειότητας να θέσει τα όρια, με βάση αυτά του ηθοποιού».

«Στόχος είναι όχι μόνο να χορογραφήσει τους ηθοποιούς, αλλά να εξασφαλίσει ότι εργάζονται σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον», κατέληξε.