Πρωτομαγιά 2026: Χωρίς τρένα όλη τη μέρα - Τι ισχύει με Μετρό, λεωφορεία και τα υπόλοιπα ΜΜΜ

Μετρό, τρένα, προαστιακός και λεωφορεία θα εκτελέσουν αποσπασματικά ή και καθόλου δρομολόγια την Πρωτομαγιά, με την πανελλαδική απεργία να επηρεάζει στο σύνολό τους τις σταθερές και μη συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1η Μαΐου, σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Πρωτομαγιά: Αναλυτικά τα εναλλακτικά δρομολόγια για τρένα

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και ‘Αγιο Γεώργιο).

(Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και ‘Αγιο Γεώργιο). 2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη. 1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα). 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Πρωτομαγιά: Τι ισχύει για μετρό και λεωφορεία

Τη Πρωτομαγιά τα λεωφορεία, τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας για την μεταφορά των πολιτών στην απεργιακή συγκέντρωση και δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη της βάρδιας έως 08:00, και από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Το μετρό θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από έναρξη βάρδιας έως 09:00 και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Ο ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσει 24ωρη Απεργία.

Μετρό: Προσοχή στους κλειστούς σταθμούς μέχρι Πέμπτη 30/4

Στο μετρό η κυκλοοριακή κατάσταση είναι ήδη επιβεβαρυμένη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από Κυριακή 26/04 έως Πέμπτη 30/04, οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,

από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,

από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», η οποία δεν διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. ΜετρόΣύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση),

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή),

«ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση),

«ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση),

«ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση),

«ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και

«ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου),

«ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση),

«ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη),

«ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση),

«ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση),

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση),

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).