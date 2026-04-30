Πρωτομαγιά: Τι ισχύει για μετρό και τραμ - Πώς θα λειτουργήσουν τα λεωφορεία

Ανακοίνωση για το πώς θα λειτουργήσουν τα μετρό, τραμ και λεωφορεία κατά την Εργατική Πρωτομαγιά εξέδωσε ο ΟΑΣΑ.

Πιο αναλυτικά, η γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και οι γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και το τραμ δεν θα λειτουργήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στα λεωφορεία και τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 9:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους προς τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις λεωφορειακές γραμμές (περιαστικές) όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Επισημαίνεται πως για τις ώρες λειτουργίας των λεωφορείων και τρόλεϊ θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής. Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ, την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ καθώς και από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185.