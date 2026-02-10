Πρύτανης ΑΠΘ για επεισόδια: «Συκοφαντία ότι είχαμε δώσει άδεια για το πάρτι»

Στα χαοτικά επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης στο πλαίσιο εκδήλωσης για την υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Ο κ. Αναστασιάδης, κάνοντας λόγο για τα επεισόδια στο προαύλιο της Πολυτεχνικής Σχολής, μίλησε για διασπορά ανακριβών πληροφοριών περί δήθεν άδειας από τις Πρυτανικές Αρχές, καθώς και για πρόωρες δημόσιες πιέσεις προς τη διοίκηση , ενώ υπογράμμισε ότι οι αρχές έχουν ήδη επιληφθεί του ζητήματος.

«Αναφέρομαι στη συκοφαντική διασπορά δήθεν πληροφορίας του υπουργείου ότι είχαμε δώσει άδεια για το πάρτι που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας, αλλά και στην εσπευσμένη δημοσίευση τελεσιγράφου προς τις Πρυτανικές Αρχές να δώσουν εξηγήσεις για όσα οι διωκτικές αρχές, οι προανακριτικές αρχές και η εισαγγελία θα έπρεπε -και πράγματι- εξετάζουν ήδη» υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης.

Πρύτανης ΑΠΘ: «Το πανεπιστήμιο θα γίνει πρότυπο σχολής»

Όπως επισήμανε, στόχος είναι το Αριστοτέλειο να αποτελέσει πρότυπο δημόσιου Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος αφορά όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά το σύνολο της χώρας.

«Θα γίνει, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας και γιατί το χρειάζεται η Ελλάδα, αν θέλει να διεκδικήσει μια θέση στις μπροστινές θέσεις της παγκόσμιας σκηνής», ανέφερε, διαμηνύοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα προχωρήσει «παρά τις αντιδράσεις των οπισθοδρομικών κάθε παραλλαγής και χρώματος».

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, σε ειδική εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με την παρουσία των Αντιπρυτάνεων: Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Ιωάννη Ρέκανου, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητή Νικόλαου Μαγγιώρου, και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη.