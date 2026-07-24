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Ψήγματα ελπίδας στη Θεσσαλονίκη: Ξυπνά η 7χρονη που έχασε τους γονείς και την αδελφή της σε τροχαίο

Το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, η μοναδική επιζήσασα από το τραγικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, εμπνέει ελπίδα στους γιατρούς.

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Ιπποκράτειο θεσσαλονικη
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο | Eurokinissi
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Το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, η μοναδική επιζήσασα από το τραγικό τροχαίο προ ημερών, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, παρά τη δύσκολη κλινική της κατάσταση, εμπνέει λίγη ελπίδα αφού σταθεροποιήθηκε, κατά τη νοσηλεία της.

Η μικρή είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν το ΙΧ όπου επέβαινε η οικογένεια της συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, με τους γονείς της και τη μικρότερη αδελφή της να χάνουν τη ζωή τους, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Θεσσαλονίκη: Η «Οδύσσεια» της 7χρονης

Το κοριτσάκι παρέμενε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλέον με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών φαίνεται ότι «ξυπνάει» σταδιακά, ενώ έχουν μειωθεί τα φάρμακα που χορηγούνταν.

Αν συνεχιστεί αυτή η καλή κατάσταση, οι θεράποντες ελπίζουν τότε να προχωρήσουν στην ολική αποσωλήνωσή της. Το κορίτσι έχει επαφή με το περιβάλλον και όλα δείχνουν ότι βαίνουν προς το καλύτερο.

Το κοριτσάκι, από τη Μολδαβία, δίνει εδώ και μέρες τη δική του «μάχη». Αρχικά είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί πραγματοποιήθηκαν δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς η 7χρονη έφερε σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό. Μετά τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις είχε διασωληνωθεί και νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο, σε ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά.

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