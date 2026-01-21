Πυκνό χιόνι σε πολλές περιοχές στα βόρεια και κεντρικά: Πού καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία

Πυκνό χιόνι σκεπάζει πολλές περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, καθώς η κακοκαιρία πλήττει τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες και οδηγώντας σε κλειστά σχολεία.

Κλειστός ο δρόμος Χορτιάτη–Αγίου Βασιλείου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκλεισε από το πρωί για τους οδηγούς ο δρόμος Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου, λόγω της χιονόπτωσης στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, ενώ στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου του νομού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά καθώς δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Στο μεταξύ, την απόφαση να μην λειτουργήσουν, λόγω της χιονόπτωσης, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ) έλαβε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών. Κλειστά είναι και όλα τα σχολεία στο δήμο Λαγκαδά, ενώ στο υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα λειτουργούν κανονικά.

Με αλυσίδες η κίνηση στη Δυτική Μακεδονία

Σε αντίθεση με τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στη δυτική Μακεδονία η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χιονολάστιχα, εξαιτίας των χιονοπτώσεων και του παγετού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα δεν φέρουν χιονολάστιχα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη.

Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 4:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών - Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν

Ιωάννινα: Πυκνό χιόνι στα ορεινά της Ηπείρου

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία αναφέρει: «.. για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονόπτωση, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από το 72,900 χιλιόμετρο, Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου, έως και το 120,800 χιλιόμετρο, Κόμβος Παναγιάς, του αυτοκινητοδρόμου "Εγνατία Οδός" και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε. Τρικάλων

Η έντονη χιονόπτωση, που άρχισε για τις περισσότερες περιοχές σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα - απαγορεύσεις στις μετακινήσεις. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή, εξαιτίας της χιονόπτωσης και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στον Δήμο Μουζακίου – Συστάσεις προς τους πολίτες

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Μουζακίου, με απόφαση του δημάρχου λόγω της έντονης χιονόπτωσης και για λόγους ασφάλειας, όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί του δήμου θα διακόψουν τη λειτουργία τους σήμερα από τις 10:00 π.μ.