Πυκνοί καπνοί στο Ιόνιο από τις μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και δυτική Ελλάδα

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν το Ιόνιο το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι φωτιές σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και δυτική Ελλάδα κατέστρεφαν περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.

Σε ανάρτησή του, το Climatebook αναφέρει ότι «μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ξέσπασε στην περιοχή της Ελλάδας και της Αλβανίας την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, καίγοντας πολλά στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καθιστώντας την κατάσταση κρίσιμη.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο από τον δορυφόρο MTG-I1 της EUMETSAT, πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή του Ιονίου το απόγευμα της Τρίτης».