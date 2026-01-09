Πυρά Πορτοσάλτε σε Καρυστιανού: «Απόλυτη ξεφτίλα αν αναγγείλει κόμμα την επέτειο της τραγωδίας»

Ο Άρης Πορτοσάλτε επιδόθηκε σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να ανακοινώσει κόμμα την ημέρα της επετείου για το έγκλημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου.

Αφορμή στάθηκε δημοσκόπηση που ανέδειξαν «Τα Νέα», που δείχνει ότι ένα κόμματ Καρυστιανού θα αποσπούσε πολλούς ψηφοφόρους από τα κόμματα της «Νίκης», της «Πλεύσης», της «Φωνής Λογικής» και της «Ελληνικής Λύσης».

«Η κα Καρυστιανού θα επηρεάσει πολλά κόμματα που εργαλειοποίησαν την τραγωδία των Τεμπών», σχολίασε ο παρουσιαστής.

Πορτοσάλτε: «Ξεφτίλα η Καρυστιανού, αν ανακοινώσει στις 28/2 κόμμα»

Πρόσθεσε ακόμα: «Δεν λέω ότι ξεκίνησε για να κάνει κόμμα. Αλλά είναι ευφυέστερη όσων κάνουν αντιπολίτευση. Έχει ένα στυλ και φόρμα, με αστικά χαρακτηριστικά. Δύναται να κινητοποιήσει ανθρώπους απολιτίκ, που συμμερίζονται την άποψη ότι όλη η πολιτική είναι χάλια.

Η αντιπολίτευση πήγε να εκμεταλλευτεί μία κατάσταση με όχημα την Καρυστιανού. Τώρα απεξαρτήθηκε και έφυγε από όλους αυτούς.

Προς το παρόν τους τυλίγει όλους σε μία λαδόκολλα. Αλλά αν ανακοινώσει το κόμμα ανήμερα της θλιβερής υπενθύμισης της τραγωδίας, είναι απόλυτη ξεφτίλα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι η απόλυτη εργαλειοποίηση του θανάτου του παιδιού της».