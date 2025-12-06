Πυραμίδα του Ελληνικού: Η ελληνική πυραμίδα που είναι ίσως αρχαιότερη από του Χέοπα

Στην περιοχή του Άργους υπάρχει ένα μνημείο που δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Στο ίδιο σημείο που ο δρόμος ένωνε το Άργος με την Τεγέα, στέκει μια σειρά από τεράστιους λίθους, απομεινάρια μιας εκ των αρχαιότερων πυραμίδων που υπάρχουν στον κόσμο.

Η δομή του μνημείου, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, στέκει ακλόνητη για τουλάχιστον 2400 χρόνια. Δεν είναι απόλυτα σαφές ποια ήταν η λειτουργία του κτιρίου. Υπάρχει όμως μια αναφορά του Παυσανία, τον 2ο αιώνα μ.Χ., που πιθανότατα αναφέρεται στην εν λόγω πυραμίδα. Περιγράφει πως το μνημείο ήταν ομαδικός τάφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χτίστηκε για να ταφούν οι νεκροί στρατιώτες και πολίτες από την μάχη μεταξύ των Προίτου και του Ακρισίου. Οι δύο τους ήταν δίδυμα αδέλφια του μυθολογικού βασιλιά του Άργους, Άβα και η εμφύλια διαμάχη ξέσπασε για την διεκδίκηση του θρόνου. Ο τάφος στολίστηκε με τις ασπίδες των πολεμιστών.

Ανεξαρτήτως των όσων περιγράφει ο Παυσανίας πάντως, οι ερευνητές δεν είναι απόλυτα σύμφωνοι για την χρήση του με αρκετούς να αναφέρουν πως πρόκειται όχι για τύμβο, αλλά φρούριο ή φρυκτωρία. Στο σημείο, έχουν μείνει μόνο οι μεγάλοι ασβεστόλιθοι και η δομή που σχηματίζει την αρχή της πυραμίδας.

Το άλλο σημαντικό μυστήριο αφορά την χρονολόγησή του. Η αρχική έρευνα έλεγε πως πιθανότατα χτίστηκε στον 3ο ή 4ο π.Χ αιώνα. Το 1991 όμως, η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Ιωάννη Λυριτζή, κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα.

Σύμφωνα με αυτό, η πυραμίδα στο Άργος χρονολογείται περίπου το 2700 π.Χ, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί μια από τις αρχαιότερες στον κόσμο ξεπερνώντας ακόμη κι εκείνη του Χέοπα στην Αίγυπτο που ολοκληρώθηκε το 2560 π.Χ. Οι επιστήμονες και ειδικοί διαφωνούν μεταξύ τους για την ακριβή χρονολόγηση.

Παραμένει πάντως ένα από τα σπανιότερα μνημεία του Ελλαδικού χώρου. Το μυστήριο των πυραμίδων γενικότερα συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές ενώ η πυραμίδα του Άργους μας υπενθυμίζει την ξεχωριστή ομορφιά που κρύβει το παρελθόν του τόπου μας.