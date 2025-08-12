Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Οργισμένος κάτοικος ξεσπά στην κάμερα - Παλεύουν με μάνικες και τρακτέρ

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8 στην Αχαΐα.Η πυρκαγιά ξεκίνησε από δασική έκταση, ενώ στη συνέχεια, λόγω των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας καίγοντας κατοικίες και εργοστάσια.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχώς ενισχύονται, ενώ από αέρος επιχειρούν και αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία, ενώ υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Πολλά είναι και τα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Κάτοικοι στη μάχη με τις φλόγες

Οι κάτοικοι στους οικισμούς που έχει ηχήσει το 112 προσπαθούν, με ό,τι μέσο διαθέτουν, να απομακρύνουν τις φλόγες από τα σπίτια τους.

Ακόμα και με τρακτέρ και μάνικες στα χέρια προσπαθούν να απομακρύνουν τα χόρτα που καίγονται, προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά στις περιουσίες τους.

Κάποιοι ξεσπούν στις τηλεοπτικές κάμερες από οργή και αγανάκτηση κατά του κρατικού μηχανισμού, όπως συνέβη και στα πρώτα λεπτά στο παρακάτω βίντεο.



