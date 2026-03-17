Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Μέλη των διαβόητων «Daltons» οι δράστες – Στόχος αντίπαλη συμμορία

Μέλη της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης «Daltons» φέρεται να είναι οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στο περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη στις 3 Μαρτίου. Εκ των τεσσάρων, αναζητείται ακόμα ο ένας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στόχος της εγκληματικής οργάνωσης ήταν μία αντίπαλη συμμορία, η «Umit Yalcin», που φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στη χώρα μας με το πρόσχημα του πολιτικού ασύλου.

Τα μέλη των «Daltons» άνοιξαν πυρ κατά των αντιπάλων τους, την ώρα που εκείνοι έβγαιναν από σουπερμάρκετ στην Λ. Μαραθώνος, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Οι συλληφθέντες δεν έχουν πει τίποτα στην αστυνομία περί συμμοριών, αλλά κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές, αναφέρει η κρατική τηλεόραση.

Η έρευνα συνεχίζεται όπως και η προσπάθεια της ΔΑΟΕ να βάλει τέλος στη δράση των εγκληματικών οργανώσεων στη χώρα μας.

Μέλη των «Daltons», να υπενθυμιστεί, είχαν δολοφονηθεί στο μακελειό της Λούτσας το 2023, ενώ επίσης μέλη τους είχαν επιτεθεί με πυροβολισμούς και σε βάρος αξιωματικών της ΕΥΠ στην Θεσσαλονίκη πέρυσι τον Μάιο.

Τον περασμένο Οκτώβριο η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε 13 Τούρκους στο Σουφλί, οι οποίοι μετέφεραν όπλα για την οργάνωση.