Πυροβολισμοί στην Λουκάρεως: Αστυνομικοί ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ στο Πρωτοδικείο - Βίντεο από την κινηματογραφική έφοδο

«Άφαντος» παραμένει ο 89χρονος δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στον ισόγειο χώρο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως και σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εύρεση του.

Βίντεο που εξασφάλισε το Orange Press Agency, δείχνει την κινηματογραφική έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στο Πρωτοδικείο. Ομάδες ΟΠΚΕ με ασπίδες και ομάδες ΔΙ.ΑΣ πήδηξαν την περίφραξη και εισέβαλαν στον χώρο.

Ύστερα, ξεκίνησαν οι έρευνες εντός και πέριξ του κτιρίου. Τα στοιχεία που έχουν οι αρχές, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι ότι ο ηλικιωμένος /taxonomy/term/284φορούσε μία μπλε καπαρντίνα, ενώ φάνηκε να άφησε ένα σημείωμα στον τόπο του εγκλήματος.

Κατά την επίθεσή του, και στους δύο χώρους που έδρασε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν υπήρχε έλεγχος μετάλλων ούτε αστυνομία εκείνη την ώρα.

Τη μαρτυρία του έδωσε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αναφέροντας:

«Πρόκειται για ηλικιωμένο, που με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά 4 γυναίκες γραμματείς. Ο δράστης έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες, νομίζω είναι γνωστή η ταυτότητά του, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση».