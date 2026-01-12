Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Το σενάριο για οπαδικά και η εκδοχή για την αλβανική μαφία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση του επεισοδίου με πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο.
Όπως αναφέρει ο Alpha, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/01) στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου όταν τρία άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, άνοιξαν πυρ κατά του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του γιου του.
Από τους πυροβολισμούς, ο 39χρονος γιος του ιδιοκτήτη φέρει δύο τραύματα στον μηρό και στο γάμπα ενώ ο πατέρας του ένα τραύμα στο πόδι.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Στο σημείο, οι αστυνομικοί συνέλεξαν 4 κάλυκες.
Στην αρχή, το πρώτο σενάριο που εξέτασαν οι Αρχές ήταν το ενδεχόμενο να έγινε το χτύπημα λόγω οπαδικών διαφορών καθώς ο 39χρονος είναι γνωστός στον κύκλο των οργανωμένων οπαδών.
Ωστόσο, φαίνεται πως αυτή η εκδοχή - σύμφωνα με τον Alpha- μπαίνει «στην άκρη». Πληροφορίες του σταθμού από την Αλβανία λένε, πως συνέταιροι του 39χρονου είναι δύο Αλβανοί εκ των οποίων ο ένας έχει συλληφθεί για διακίνηση μαύρου χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών ενώ ο άλλος συνέταιρος δεν βρίσκεται στη ζωή και σε εκείνον άγνωστοι είχαν επιτεθεί με εκρηκτικό μηχανισμό.
Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει την υπόθεση, ψάχνει στα άδυτα της αλβανικής μαφίας.
