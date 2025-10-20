Νέα εντάλματα σύλληψης αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ώρες για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και στο μικροσκόπιο μπαίνουν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 68χρονου, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο – τον φερόμενο ως συνεργό– να μετακινηθεί από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για άτομο που φέρεται να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας. Ανάμεσά τους και μία γυναίκα.

Προφυλακίστηκαν οι δύο 22χρονοι

Με σκυμμένο το κεφάλι, στις 4 τα ξημερώματα αποχώρησαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι που συνέχισαν να επιρρίπτουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον για το μοιραίο βράδυ.

Τι είπε ο 22χρονος Ελληνοβρετανός φερόμενος ως δράστης

«Δεν πυροβόλησα εγώ. Δεν σχεδίασα εγώ το έγκλημα. Δεν είχα κανένα λόγο να το κάνω. Μπήκε μέσα ο φίλος μου.

Ο ανιψιός του θύματος αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενος μου, όχι τα δικά μου! Εγώ στη συνέχεια πήρα το μηχανάκι και γύρισα στην Αθήνα».

Τι είπε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός

«Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ, ο συγκατηγορούμενος μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε μέσα, ενώ εγώ τον περίμενα στη μοτοσικλέτα που ήταν στην είσοδο.

Λίγο αργότερα άκουσα πέντε ή έξι πυροβολισμούς και έναν άτομο να φωνάζει βοήθεια και είδα τότε τον συγκατηγορούμενό μου να κινείται προς τη μοτοσικλέτα λέγοντάς μου «κάτσε πίσω εγώ οδηγώ». Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο κάμπινγκ!

Μετά του ζήτησα να σταματήσει μερικά μέτρα παρακάτω. Εκεί άλλαξα ρούχα και επέστρεψα αρχικά κολυμπώντας και μετά περπατώντας μέχρι την Καλαμάτα. Ξέρω να κολυμπάω ώρες, κάνω ψαροντούφεκο, ενώ υπηρέτησα και στις ειδικές δυνάμεις».

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης.



