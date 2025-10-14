Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Το πρωί της Τρίτης (14/10), νεαρός άνδρας κάτω των 30 ετών παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έπαιξε ρόλο στη δολοφονία και αναμένεται να αποκαλύψει τον φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος υποστήριξε στις Αρχές πως ο 68χρονος τον κακοποίησε σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022.

Ο ίδιος φέρεται ότι ήταν ο συνοδηγός στο σκούτερ που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο τη μοιραία νύχτα.

O νεαρός, παρουσιάστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Λυκούδη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια.

Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι ο άνδρας ήταν συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο νεότερες πληροφορίες διαψεύδουν κάτι τέτοιο. Οι Αρχές του αποδίδουν ρόλο συνεργού.

«Συμβόλαιο θανάτου» και ρόλοι

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, έκανε λόγο για «συμβόλαιο θανάτου».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου με διακριτούς ρόλους: εντολέα, εκτελεστή και συνεργούς.

Το δρομολόγιο διαφυγής

Ο δράστης, που οδηγούσε το λευκό σκούτερ με καλυμμένες πινακίδες, παραμένει άφαντος. Οι αστυνομικοί έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή του: από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς Μεθώνη, Πύλο, Φιλιατρά και Κυπαρισσία, στη συνέχεια στον Πύργο Ηλείας και την Κόρινθο, μέχρι που εντοπίστηκε στο Χαϊδάρι.

Η επιλογή παλαιών εθνικών και επαρχιακών δρόμων δείχνει γνώση της περιοχής και προσπάθεια αποφυγής καμερών.

Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί το βίντεο που καταγράφει το σκούτερ με δύο επιβαίνοντες λίγο πριν από τη δολοφονία.

Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να είναι οικονομικό. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο διαθήκες του θύματος, οι οποίες συγκρίνονται για να εντοπιστούν πιθανοί δυσαρεστημένοι κληρονόμοι.

Η διαθήκη και οι κληρονόμοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 68χρονος είχε αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, στον οποίο κληροδοτούσε το μισό κάμπινγκ, ακίνητα και μετρητά.

Παράλληλα, είχε συμπεριλάβει τον επιστάτη του, στον οποίο άφηνε μέρος γης, εξοπλισμό και καταθέσεις. Σε άλλον ανιψιό παραχωρούσε οικόπεδο, ενώ είχε ορίσει ότι σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης, θα έπρεπε να αποδοθούν 100.000 ευρώ σε δύο συγγενείς και 200.000 ευρώ στον επιστάτη.

Ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από το κάμπινγκ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς δεν αποκλείεται να αποτέλεσε σήμα επιβεβαίωσης προς τον δράστη.