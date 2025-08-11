Ράγισε καρδιές ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του»

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, την στιγμή που ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης, την αποχαιρετούσε με έναν συγκλονιστικό επικήδειο λόγο, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Αντώνης Σαμαράς εκφώνησε έναν επικήδειο που δεν ήταν απλώς λόγια αποχαιρετισμού, αλλά μια βαθιά εξομολόγηση καρδιάς, γεμάτη ευγνωμοσύνη, αγάπη και ανείπωτο πόνο για τον ξαφνικό χαμό της κόρης του Λένας.

Ο Αντώνης Σαμαράς, εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε για την κόρη του με λόγια που άγγιξαν κάθε πατέρα, κάθε μητέρα, κάθε άνθρωπο που έχει αγαπήσει βαθιά.

Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο

σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο «σ’ αγαπώ» το δικό της. Δίπλα στο «να προσέχεις μπαμπά» το δικό της.

Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε;

Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…

Καλό ταξίδι Λενάκο μου! »

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Τραγικές φιγούρες ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και η συζύγός του, Γεωργία.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μηχαηλίδου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Διονύσης Σταμενίτης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Βασίλης Γιόγιακας, η Λίνα Μενδώνη, ο Θάνος Πλεύρης, η Αθηνά Λινού, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Πατούλης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Η οικογένεια είχε την παράκληση αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να στηρίξουν κοινωφελείς οργανισμούς.