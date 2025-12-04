Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 συμμετείχε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του MEGA Ράνια Τζίμα, η οποία έτρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Ηρώδου Αττικού, διανύoντας τα πρώτα μέτρα μαζί με την κόρη της, Ελένη.

«Ήταν τεράστια τιμή, ταυτόχρονα και μία χαρά σαν να είμαι ένα μικρό παιδάκι. Το ήθελα και το χάρηκα πάρα πολύ. Οποιαδήποτε συμμετοχή στην ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων από οποιοδήποτε μετερίζι ξέρει ότι αυτή η διαδικασία σου αφήνει ένα αποτύπωμα», δήλωσε η Ράνια Τζίμα μιλώντας ζωντανά στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά.

Διαβάστε ακόμα: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έτρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα στην Αθήνα – Το ταξίδι προς το Μιλάνο ξεκίνησε

Η Ράνια Τζίμα παρέδωσε την φλόγα στην Ελένη Μαρινάκη, η οποία έτρεξε με χαμόγελο μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο για να παραδώσει την φλόγα στον Δρ. Πάτρικ Σουν-Σιονγκ.

Ο Δρ. Πάτρικ, είναι προσωπικότητα της Ιατρικής, ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης μητροπολιτικής εφημερίδας των ΗΠΑ, «Los Angeles Times», μέτοχος των Los Angeles Lakers και προσωπικός φίλος του Donald Trump. Θεωρείται σήμερα ο πλουσιότερος άνθρωπος του Los Angeles.

Ο επιχειρηματίας ξεναγήθηκε στο μουσείο της Ακρόπολης από τον γενικό διευθυντή Νικόλαο Σταμπολίδη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, του έκανε δώρο τη δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Από τα χέρια του Πάτρικ Σουν-Σιονγκ η φλόγα παραδόθηκε στον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη.

Την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA, Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έτρεξε στη Διονυσίου Αεροπαγίτου.