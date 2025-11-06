Μενού

Το Reader συμμετέχει στη στάση εργασίας των ΜΜΕ

Στην 4ωρη στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΣΥ συμμετέχει το Reader.

Reader symbol
Newsroom
esiea
To κτίριο της ΕΣΗΕΑ | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
  • Α-
  • Α+

Το Reader συμμετέχει στην τετράωρη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΣΥ από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους, προκειμένου να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον «ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ