Αποφασισμένοι να υποδεχθούν τη νέα χρονιά στα μπλόκα δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι ωστόσο προχωρούν σε προσωρινή χαλάρωση των αποκλεισμών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι αμέσως μετά τις γιορτές σκοπεύουν να σκληρύνουν εκ νέου τη στάση τους, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή. Σε αυτήν, ωστόσο, δεν αναμένεται να συμμετάσχουν οι αγρότες από μπλόκα που έχουν ταχθεί υπέρ της άμεσης έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, παρά το νέο κάλεσμα του πρωθυπουργού για «ειλικρινή διάλογο». Όπως δηλώνουν, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά την Πρωτοχρονιά, διατηρώντας τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Πανελλαδική σύσκεψη

Για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, «κλείδωσε» η διεξαγωγή της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στα Μάλγαρα. Εκεί αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχεια και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να συμπληρώνουν έως τότε 36 ημέρες παρουσίας με τα τρακτέρ τους στους δρόμους.

Στο κάλεσμά της, η Επιτροπή των Μπλόκων τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας και ότι όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης να υπονομεύσει τον αγώνα τους έχουν αποτύχει. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ούτε η καταστολή, ούτε οι πιέσεις, ούτε οι «προσχηματικοί διάλογοι», ούτε οι απόπειρες διάσπασης της ενότητάς τους κατάφεραν να τους κάμψουν, αντιθέτως ενίσχυσαν την οργή και την αποφασιστικότητά τους.

Η Επιτροπή καλεί τα μπλόκα, κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών τους, να συμμετάσχουν στη σύσκεψη της Κυριακής, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση υποχώρησης, τονίζοντας πως ο αγώνας τους είναι αγώνας επιβίωσης.

Διευκολύνσεις στη Νίκαια και τη Λάρισα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του αποκλεισμού, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των εκδρομέων. Η ρύθμιση εξυπηρετεί κυρίως την κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι κινούνται προς Αθήνα χρησιμοποιούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω Πλατύκαμπου, της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους και διαβεβαιώνουν πως δεν θα υπάρξουν νέοι αποκλεισμοί παρακαμπτήριων δρόμων τις επόμενες ημέρες.

Τελωνείο Ευζώνων και διόδια Μαλγάρων

Κλειστό παραμένει έως τις 22:00 το τελωνείο των Ευζώνων, ωστόσο την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα του έτους η διέλευση θα πραγματοποιείται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες Κιλκίς και Πέλλας.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους αγρότες να αναμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης για τη στάση που θα τηρήσουν στη συνέχεια.

Αντίθετα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη, καθώς είχαν ταχθεί υπέρ της άμεσης έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι η ευκαιρία αυτή χάθηκε, καθώς ο πρωθυπουργός απουσιάζει στο εξωτερικό.

Ρυθμίσεις σε Βοιωτία και Θήβα

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, ρύθμιση που θα ισχύει έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 08:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στον κόμβο Μαρτίνου.

Στη Θήβα, αποφασίστηκε να παραμείνουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου.

Προμαχώνας, Πτολεμαΐδα και Αγρίνιο

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα παρέμεινε κλειστός για τις νταλίκες από τις 16:00 έως τις 19:00, ωστόσο παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι από την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο μπλόκο του Φιλώτα, οι αγρότες συνεχίζουν τις δράσεις τους, διοργανώνοντας πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ενώ πραγματοποιήθηκε και μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για την ενημέρωση των πολιτών.

Τέλος, στο Αγγελόκαστρο, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχώρησαν σε συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών. Το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ από το πρωί της επόμενης ημέρας αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.