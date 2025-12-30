Γιορτές στα μπλόκα από τους αγρότες σε όλη τη χώρα: Πού «άνοιξαν» για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Πρωτοχρονιά στις εθνικές οδούς αλλά με ανοιχτά μπλόκα για τις γιορτές αποφάσισαν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, την ώρα που οξύνεται η κόντρα με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες ζητούν ουσιαστικές εγγυήσεις για να προσέλθουν σε διάλογο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι η λύση θα έρθει «μόνο μέσα από διάλογο, όχι από αντίδραση που ταλαιπωρεί την κοινωνία».

Ποια αγροτικά μπλόκα «άνοιξαν» στη βόρεια Ελλάδα - Πού θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Διαβάστε ακόμα: Η Καρυστιανού που φρενάρει Σαμαρά, η δυσφορία Μητσοτάκη για Άδωνι-Πλεύρη και ο χαμός για Καποδίστρια

Κλειστός για τα φορτηγά θα παραμείνει σήμερα, μέχρι τις 17.00, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους ν' ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά και να προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων. Μέχρι τις 11 το βράδυ απόψε δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 11 το πρωί.

Αντίθετα, κανονικά γίνεται από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο Προμαχώνα, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Αντίστοιχα και στη Χαλκηδόνα οι αγρότες δεν θα κλείσουν σήμερα τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου, ενώ ελεύθερη θα είναι η διέλευση και αύριο και μεθαύριο, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν χθες ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών.

Διαβάστε ακόμα: Χρυσοχοΐδης για μπλόκα: «Μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις εφαρμογής του νόμου»

Παραταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» παραμένουν τα τρακτέρ στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Συλλαλητήριο αγροτών σήμερα στο Διδυμότειχο

Ακόμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι αγρότες του βόρειου Έβρου, οι οποίοι διοργάνωσαν συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο, προκειμένου να αναδείξουν τόσο τα πανελλαδικά αιτήματα του αγροτικού κινήματος όσο και τοπικά ζητήματα που, όπως επισημαίνουν, παραμένουν άλυτα.

Στον νομό Έβρου λειτουργούν δύο αγροτικά μπλόκα. Το πρώτο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού, στο τελωνείο Κήπων, ενώ το δεύτερο έχει στηθεί στον κόμβο Αρμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τον μεθοριακό σταθμό του Ορμενίου, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στο μπλόκο του Αρμενίου συμμετέχουν αγροτικοί σύλλογοι του βόρειου τμήματος του νομού, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία προχώρησαν στη διοργάνωση της σημερινής κινητοποίησης.

Σταθερά στα μπλόκα οι αγρότες στη Θεσσαλία

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και ασκώντας πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

Χωρίς αποκλεισμούς Μπράλος, Αταλάντη, Κάστρο και Θήβα

Νοτιότερα, σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά.

Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής.

Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία, όπως σημειώνουν, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί χρονικά.

Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.