Η Ελλάδα προειδοποίησε τον εμπορικό της στόλο να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας κατά τον απόπλου προς ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, μετά από επιθέσεις με drones σε δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας.

Την Τρίτη, drones έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, μεταξύ των οποίων και ένα ναυλωμένο από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό Chevron, καθώς κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Τα πλοία ελληνικών συμφερόντων συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως και διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, τα ύδατα της οποίας μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και οι εμπόλεμες Ρωσία και Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης: Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

«Συνιστάται οι υπεύθυνοι ασφάλειας των ναυτιλιακών εταιρειών, οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί ασφαλείας των ελληνικών πλοίων να προχωρήσουν σε επικαιροποιημένη εκτίμηση απειλής για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και στις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές», ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας όπως επισημαίνει το Reuters σε έγγραφα τα οποία εκδόθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Τα κόστη ασφάλισης πολεμικού κινδύνου για πλοία που πλέουν προς τη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνου.

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που στοχοποιήθηκαν την Τρίτη ήταν το Matilda, το οποίο διαχειριζόταν η ελληνική εταιρεία Thenamaris και επλήγη από δύο drones.

Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο πλοίο, στέλεχος της Thenamaris δήλωσε ότι η εταιρεία ενίσχυσε έκτοτε τα πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και συνέστησε στα πληρώματα των πλοίων της να αυξήσουν την επαγρύπνηση και να αποφεύγουν την άσκοπη έκθεση, κυρίως την κίνηση στο κατάστρωμα.

Το υπουργείο παρέπεμψε τις ναυτιλιακές εταιρείες σε προγενέστερο έγγραφο που είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2022, στο οποίο συνιστάται η διατήρηση πρόσθετων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας για ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω του αυξημένου κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας Νοβοροσίσκ, Ταμάν, Τουάπσε και Καβκάζ.