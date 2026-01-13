Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα πλοία σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα σήμερα, Τρίτη (13/01).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για τα πλοία Delta Harmony και Matrilda, ενώ βρίσκονταν πλησίον του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ για να φορτώσουν πετρέλαιο.

Η επίθεση στο πρώτο πετρελαιοφόρο είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά μικρής έντασης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα.

Πλέον συνεχίζει το ταξίδι του, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Στο Matilda υπήρξαν μερικές υλικές ζημιές από την επίθεση, αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιο σοβαρό ζήτημα.

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα αντίστοιχο περιστατικό, με τις υποψίες για τον υπεύθυνο να πέφτουν στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.