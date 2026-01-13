Μενού

Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Η επίθεση στα ελληνόκτητα τάνκερ έλαβε χώρα σήμερα, την ώρα που βρίσκονταν πλησίον ρωσικού λιμανιού για να φορτώσουν πετρέλαιο.

Reader symbol
Newsroom
τανκερ πλοιο
Πετρελαιοφόρο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα πλοία σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα σήμερα, Τρίτη (13/01). 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για τα πλοία Delta Harmony και Matrilda, ενώ βρίσκονταν πλησίον του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ για να φορτώσουν πετρέλαιο.

Η επίθεση στο πρώτο πετρελαιοφόρο είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά μικρής έντασης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα. 

Πλέον συνεχίζει το ταξίδι του, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 

Στο Matilda υπήρξαν μερικές υλικές ζημιές από την επίθεση, αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιο σοβαρό ζήτημα.

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα αντίστοιχο περιστατικό, με τις υποψίες για τον υπεύθυνο να πέφτουν στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ