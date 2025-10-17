Ρόδος: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τον πνιγμό της 3χρονης σε πισίνα - Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Σοκ και βαθιά θλίψη έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις γύρω από την τραγωδία με θύμα μια 3χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Το τραγικό περιστατικό, που σημειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αναδεικνύει τα σοβαρά κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τουριστικές εγκαταστάσεις, ειδικά σε χώρους με πισίνες όπου η παρουσία ναυαγοσώστη δεν είναι πάντα διασφαλισμένη.

Δύο άνδρες — ένας 54χρονος Έλληνας, υπάλληλος συνεργαζόμενης επιχείρησης, και ένας 44χρονος Βρετανός, συγγενής του παιδιού — οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου. Μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος. Το δικαστήριο έκρινε πως δεν προκύπτει δόλος ή ενεργητική αμέλεια από την πλευρά τους, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης.

Τι υποστήριξαν

Ο 54χρονος δήλωσε ότι δεν είχε καμία ευθύνη για την επιτήρηση της πισίνας, καθώς εργαζόταν αποκλειστικά στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης. Ο 44χρονος συγγενής ανέφερε πως δεν είχε την ευθύνη φροντίδας του παιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ το παιδί απομακρύνθηκε από την οικογένεια χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Και οι δύο άνδρες εξέφρασαν την οδύνη τους για την τραγωδία.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα παίζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί εισέρχεται μόνο του στην πισίνα και παραμένει στο νερό για περίπου 10 λεπτά χωρίς να το παρατηρήσει κανείς.

11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

– Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου. 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

– Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο. 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

– Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται. 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

– Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή. 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

– Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά. 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Η κατάσταση της υγείας της 3χρονης

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη, γεγονός που έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και τη βρετανική κοινότητα στη Ρόδο.

Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας και στο αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο.

Από πλευράς του, το ξενοδοχείο ισχυρίζεται πως η συγκεκριμένη πισίνα αποτελεί "ιδιωτικό χώρο χρήσης", και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στην υποχρέωση για παρουσία ναυαγοσώστη, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.