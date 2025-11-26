Ρόδος: H ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την έκρηξη χειροβομβίδας

Επίσημη ανακοίνωση εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού που επιβεβαιώνει το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Ρόδο, όπου 19χρονος στρατιώτης έπεσε νεκρός από έκρηξη χειροβομβίδας ενώ ακόμη ένας 39χρονος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ατύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας, κατά την οποία 19χρονος στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα και 39χρονος επιλοχίας οδηγήθηκε στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα.

Σημειώνεται ότι από τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου και να οδηγήσει επιτόπου στον θάνατο του 19χρονου και σε ακρωτηριασμό του 39χρονου.

Όπως διαβεβαιώθηκε από την ανακοίνωση τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».