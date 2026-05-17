Δύο Ροδίτισσες, μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε την Κυριακή 17/5 στις 3:30 το απόγευμα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται αύριο το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.