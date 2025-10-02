Ο επί 18 ημέρες απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ακούγωντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στo Open, έδωσε ηχηρή απάντηση στον υπουργό μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», διαψεύδοντας κάθε υπαινιγμό ότι καθοδηγείται από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε τους λόγους που βρέθηκε μέσα στη ρεσεψιόν ξενοδοχείου και επιτέθηκε αποφασιστικά στον Άδωνι Γεωργιάδη που σύμφωνα με εκείνον διαδίδει ψέματα:

«Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του ο Γεωργιάδης. Ήθελα να τον ρωτήσω από που έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παίρνει. Στο ξενοδοχείο πήγα γιατί φοβόμασταν μην ρίξουν χημικά και δακρυγόνα στην πορεία που έγινε. Έκατσα στην ρεσεψιόν όση ώρα ήταν η πορεία», είπε.

«Όταν μιλάει λοιπόν να σκέφτεται και να μετράει τα λόγια του γιατί είμαι 18 μέρες εδώ και δεν έχω έρθει για διακοπές. Είναι ντροπή του να λέει ότι τρώω από δω από κει.» συνέχισε.

Ο Πάνος Ρουτσι ξεκαθάρισε: «Δεν εκτελώ καμία εντολή από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ό,τι κάνω το κάνω γιατί το θέλω εγώ. Είναι η δικηγόρος μου και λειτουργεί με βάση αυτά που εγώ της λέω. Ακόμα και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν ξέρω πως βγήκε αυτό που είπε ο Γεωργιάδης».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι λέει ψέμαατα για την υπόθεση των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε:

«Έχουμε δει πολλές φορές πως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο εγώ όλος ο κόσμος οπότε όλα αυτά που λένε είναι ψέματα. Ό,τι εντολή παίρνει η κ. Κωνσταντοπούλου είναι είτε από εμένα είτε από την γυναίκα μου. Να σταματήσουν να ρίχνουν λάσπη στο πρόσωπο της γιατί δεν θα καταφέρουν τίποτα»

Για εκείνον το αίτημα είναι ένα και δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας μέχρι να ολοκληρωθεί: «Ζητάω κάτι συγκεκριμένο, την άδεια εκταφής για να μάθω πώς έφυγε το παιδί μου. Θέλω τοξικολογικές εξετάσεις και όχι τεστ DNA. Εγώ αρνήθηκα την αίτηση όχι η κ. Κωνσταντοπούλου»

Ο κ. Ρούτσι δήλωσε επίσης ότι θέλει να είναι παρών στην εκταφή του παιδιού του καθώς δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη: «Δεν εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη και με την εκταφή που θα γίνει θέλω να είμαι εγώ παρών, η δικηγόρος μου και δικός μου ιατροδικαστής.Διαφορετικά δεν δίνω καμία άδεια γιατί πρόκειται για το παιδί μου. Δεν θα μου πουν τι θα κάνω με το παιδί μου», τόνισε.

«Για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν υπήρχε άλλη λύση. Έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου που με βλέπει από πάνω ότι θα μάθω από τι πέθανε. Δεν θα σταματήσω λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια.», κατέληξε.

Σύζυγος Πάνου Ρούτσι: «Δεν θα κάνει πίσω»

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα πέρασε σε νέες δηλώσεις απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη που ανέφερε ότι υποκινείται πολιτικά από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ουδέποτε η Κωνσταντοπούλου παρότρυνε τον Πάνο να κάνει απεργία πείνας. Ήταν καθαρά απόφαση του άντρα μου να κατέβει στην Αθήνα και να κάνει απεργία πείνας. Αυτό πρέπει να σταματήσει να κυκλοφορεί στα ΜΜΕ».

Διαβάστε επίσης: Δένδιας για Ρούτσι: «Αδιανόητο να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του»

«Δεν γνώριζα ούτε εγώ ότι ο Παναγιώτης θα κάνει απεργία πείνας», τόνισε η Μιρέλα Ρούτσι.

Η κ. Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι το αίτημα εκείνης κι του άντρα της είναι ένα: η έγκριση τοξικολοφικών εξετάσεων, αναφέροντας:

«Ουδέποτε έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση εκταφής και ουδέποτε ζητήσαμε αναβολή. Αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μάθουμε την αιτία θανάτου του παιδιού μας που σημαίνει τοξικολογικές εξετάσεις.»

«Ο σύζυγός μου δεν θα κάνει πίσω εαν δεν δωθεί έγκριση για τοξικολογικές εξετάσεις», κατέληξε η σύζυγος του απεργού πείνας.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στα όσα υποστηρίζει ο Πάνος Ρούτσι, απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Open. Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον απεργό πείνας «να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ» ενώ αποκάλεσε την γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου «επαγγελματία γιατρό των απεργών πείνας», λέγοντας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς του Πάνου Ρούτσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη: «Δεν αντιδικώ μαζί του. Είπα ότι το ΕΚΑΒ με δική μου εντολή βρίσκεται ακριβώς στο σημείο στο Σύνταγμα ώστε να παρέμβει σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον άνθρωπο, για να του σώσουμε τη ζωή. Κάθε μέρα του ζητάμε να τον εξετάσουμε. Κάνει πολλές μέρες απεργία πείνας και του προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνει βιοχημικές εξετάσεις και τις υπόλοιπες αναγκαίες εξετάσεις για να διαπιστώνουμε την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Μπορείτε να μου πείτε σε ποια ψέμματά μου αναφέρθηκε ακριβώς; Λέει ότι κάνει απεργία πείνας 18 μέρες. Στις 18 μέρες ένας άνθρωπος που δεν έχει φάει, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Προφανώς είναι γερή κράση και στέκεται όρθιος και μπράβο του.

Είπα στο ΕΚΑΒ θα πηγαίνετε κάθε μέρα να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Ξαναέδωσα εντολή στο ΕΚΑΒ να πάει και ξανά είπε όχι στο ΕΚΑΒ. Άρα είτε λένε ψέμματα οι διασώστες είτε ο κ. Ρούτσι. Εμάς οι γιατροί που έχει, δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης: Πάνος Ρούτσι: «Θα το πάω μέχρι τέλους και το εννοώ - Θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή»

Η κα. Κοσμοπούλου είναι η επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας. Πιστοποιούσε ότι ο Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας 66 μέρες και όταν τελείωσε κυκλοφορούσε στο νοσοκομείο λες και ήταν ο σούπερμαν. Άρα δεν με νοιάζει η κα. Κοσμοπούλου. Δεν είμαστε ακτιβιστές γιατροί, είμαστε το κράτος.

Το κράτος έχει ευθύνη για την υγεία του. Χθες άκουσα την εξωφρενική είδηση ότι όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο. Αυτό με ανησύχησε πάρα πολύ γιατί όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία δεν μεταφέρεται σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον κ. Ρούτσι χωρίς διάθεση αντιδικίας, να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσουν οι γιατροί, να υπάρχει καταγραφή της υγείας του και να αφήσουμε τα πολιτικά παιχνίδια. Ο κ. Ρούτσι αρνείται να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ.»